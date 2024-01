Wohnen in Ratingen Wogera-Mieter ziehen im Mai ein

Aktuell baut die Wogera an zwei Stellen in der Stadt, an der Hans-Böckler-Straße gegenüber der Stadthalle und in Tiefenbroich. An der Hans-Böckler-Straße entstehen 38 barrierefreie Mietwohnungen mit Tiefgarage. Das Angebot dort reicht von der Appartementwohnung mit 38 Quadratmetern Wohnfläche bis hin zur familiengerechten Vier-Zimmer-Wohnung mit 111 Quadratmetern. Wichtig war der Wogera bei der Vergabe, dass hier künftig verschiedene Generationen unter einem Dach leben. „Bis auf eine Wohnung sind alle vermietet“, sagt Schnutenhaus. Und die eine Wohnung ist nur noch deshalb frei, weil der bisherige Bewerber zurückgezogen hat.