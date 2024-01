Ratingen Landwirte suchen Gespräch mit der Politik

Untätig bleiben wollen die Bauern im Kreis Mettmann jedoch nicht. Sie erarbeiten in diesen Tagen ein Positionspapier, das am kommenden Mittwoch durch eine kleine Delegation an die Vertreter der Ampelparteien übergeben werden soll. Zeitgleich werden weitere Gespräche mit Vertretern der Politik auf Landes- und Bundesebene geführt. Immer in der Hoffnung, dass die geplanten Sparmaßnahmen wieder kassiert werden.