Breitscheid Betroffen sind die Linien O14 und 751.

(RP) Wegen Bauarbeiten wird die Haltestelle „Krummenweg“ der Buslinien O14 und 751 in Richtung Am Kessel und Kaiserswerth verlegt – ab Montag, 29. April, 8 Uhr, für zwei Wochen. Die Haltestelle wird in dieser Zeit etwa 220 Meter vorverlegt.