Bundestagsabgeordnete kämpft für S6 Streckensperrung für weitere Arbeiten nutzen

Kerstin Griese hatte sich deshalb an den Bahnvorstand gewandt und nun eine Antwort bekommen. Es wird nun zugesichert, dass die noch ausstehenden Arbeiten in Hösel (Einhausung der Treppen und Informationsanzeiger) noch während der aktuellen Streckensperrung fertiggestellt werden. Auch vorgezogene Arbeiten für das künftige elektronische Stellwerk, mit dem das alte mechanische bis 2028 ersetzt wird, werden jetzt durchgeführt. Desweiteren sind mehrere Oberbauprojekte sowie Arbeiten an Brücken und Bahnübergängen geplant, da es Erneuerungs- und Instandhaltungsbedarf an vielen Stellen der S-6-Strecke gibt.