Das Zwangsarbeiterlager in Lintorf Eine „Heimat“ für Staatenlose

Ratingen · Vor 80 Jahren wurde in Lintorf an der Rehhecke ein Lager eingerichtet. Dort waren Zwangsarbeiter der Rüstungsindustrie untergebracht. Eine Gedenktafel soll an die Menschen erinnern.

20.10.2023, 12:03 Uhr

Im April 1944 zogen die ersten Zwangsarbeiter in das Lager an der Rehhecke ein. Foto: Stadtarchiv Ratingen

Von Thea Weber

Aufgrund der vermehrten Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg auf die Stadt Essen wurden auch die Wohnungsunterkünfte der Arbeiter der Krupp Werke zerstört. Daher beschloss die Firmenleitung, in einem nicht ‚luftgefährdeten Gebiet‘ Wohnlager für ausländische Zwangsarbeiter zu errichten. Eines dieser Lager sollte nördlich der Rehhecke entstehen. Dieses Gebiet wurde in den Flurkarten treffender Weise mit „Wüstenei“ bezeichnet.