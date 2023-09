Homberger Abendmusik Barockensemble erntet reichlich Applaus

Passend zum Liedtext „Süße Stille“ kam nun Händel mit einer besinnlichen Arie zum Zuge, in der die bekannten Barockelemente musikalisch hervortraten. Das setzte sich fort in Händels Präludium und Allegro in G-Moll mit feingliedrigem Barockcharakter, der sich zu tänzerisch-flotten Impressionen entwickelte. Vielleicht haben sich dabei manche Freunde moderner Rockmusik verwundert die Augen gerieben, denn was da unterschwellig an Tonkombinationen hörbar wurde, hätte man sich auch gut im Stile von Deep Purples „Smoke on the Water“ vorstellen können.