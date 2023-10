Unternehmernetzwerk Ratingen Experten beantworten Gründerfragen

„Das Barcamp orientiert sich an den wirklichen Bedürfnissen und Fragen der Teilnehmenden. Es gibt keine vorgefertigten Präsentationen, die an den Themen der Gründerinnen und Gründer vorbei erstellt werden. Alles wird vor Ort besprochen, es gibt keine Hürden und die Experten können in größerer oder kleinerer Runde auf die konkreten Belange eingehen. Für uns ein perfektes Setting, denn auch wir sind dadurch nahe an den Gründerinnen und Gründern und erfahren so viel über aktuelle Trends im Gründungsgeschehen. Das 1. RUN-Barcamp ist also eine perfekte Win-Win-Situation“, erläutert Birgit Kieslich, stellvertretende Vorsitzende bei RUN und Organisatorin der Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr, dass die Kooperation mit dem Living Room geklappt hat. In den Living Room kommen die Menschen ja auch, um unkompliziert zu arbeiten und sich auszutauschen. Das Barcamp-Format passt hier perfekt. Wir haben kleine Sitzgruppen, Stehtische und einen Konferenzraum für die Gespräche - und nette Ansprechpartner des Living Room vor Ort. Besser geht es nicht.“