Theater für Kinder Puppen erzählen die Geschichte vom „Neinhorn“

Mit prächtigen Figuren und Bühnenbildern ist Barber‘s Puppentheater seit vielen Jahren auf Tournee und begeistert mit außergewöhnlichen Puppenspielen. Die Stockhandpuppen gewinnen während des Spiels an Lebhaftigkeit, ziehen Klein und Groß in ihren Bann und lassen die Umwelt vergessen. Vom 1. bis 11. September ist das Theater zu Gast auf dem Schützenplatz am Thunesweg 1 in Lintorf. Auf dem Programm stehen „Der Grüffelo“ und „Das Neinhorn“.