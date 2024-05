Black Dog im Tragödchen Ganz dem Blues verschrieben

Die Blues- und Jazz-Band Black Dog mit Axel Fischbacher an der Gritarre, Mareike Wiening am Schlagzeug, Christoph Grab am Saxofon und Thomas Bauser an der Hammond-Orgel spielt am Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße 3-7 auf.