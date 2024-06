Ratinger Ballettschule begeistert Publikum Kleine Tänzerinnen mit großer Botschaft

Jetzt stand ein weiterer großer Auftritt an. Anknüpfend an die letzte Aufführung vor zwei Jahren thematisierte die Story auch in diesem Jahr ein ernstes Thema und rief die Zuschauenden dazu auf, die Gefahr ernst zu nehmen und jeder nach seinen Möglichkeiten dazu beizutragen, den Klimawandel abzumildern. Die eindringliche Botschaft der Kinder zum großen Finale, die von den Tänzerinnen sogar zusätzlich in Gebärdensprache präsentiert wurde: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“