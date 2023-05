Kultur in Ratingen Thommie Bayer liest im Tragödchen aus seinem neuen Roman

Ferien in Südfrankreich und ein abwesender Gastgeber: Max Torberg ist ein wohlhabender Mann und besitzt in den Hügeln an der Côte d‘Azur ein großzügiges Ferienhaus. Dorthin lädt er fünf alte Bekannte ein, die ihm 30 Jahre zuvor bei einem Überfall das Leben gerettet haben. Seither sind sie sich nicht mehr begegnet, nun sollen sie eine Woche in seinem Haus verbringen, wo sich seine Angestellte Anja um sie kümmert. Er selbst ist noch verhindert.