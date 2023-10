Kultur in Ratingen Lesung mit Gänsehautfaktor

Ratingen · Bestseller-Autor Arno Strobel ist am 8. November zu Gast in Ratingen. In seinem neuen Buch „Der Trip“ geht es um eine Mordserie auf Campingplätzen.

22.10.2023, 10:24 Uhr

Der Bestseller-Autor Arno Strobel stellt am 8. November sein neues Buch „Der Trip“ vor. Foto: STadt Ratingen/Gaby Gerster

() Bestseller-Autor Arno Strobel gastiert am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr in Ratingen. Im Lesecafé des Medienzentrums, Peter-Brüning-Platz 3, stellt er sein neues Buch „Der Trip“ vor. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf. Der Schriftsteller Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb machen seine Thriller auch vor den größten Urängsten nicht Halt. Alle seine bisherigen Thriller waren Bestseller, „Offline“, „Die App“ und „Fake“ standen wochenlang auf Platz eins der Bestsellerliste. Im Mittelpunkt seines neuen Werkes steht Evelyn Jancke, die nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, seit ihr Bruder Fabian zwei Jahre zuvor auf einem Wohnmobil-Trip spurlos verschwand. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm, die Ermittlungen wurden eingestellt. Allein ihre Arbeit als forensische Psychologin hält Evelyn aufrecht, vor allem, als die Oldenburger Polizei um ihre Mithilfe bei einer Mordserie bittet. Im norddeutschen Raum tötet ein Unbekannter scheinbar wahllos Menschen auf Campingplätzen. Er kommt immer nachts und verschwindet unerkannt wieder. Bis es einen Zeugen gibt. Und daraufhin ein Phantombild. Evelyn traut ihren Augen nicht, als sie es sieht. Und fasst einen verzweifelten Entschluss. Wenn den Schriftsteller Arno Strobel, geboren 1962, eine Idee nicht mehr loslässt und er den Hintergründen mit Hilfe seines Netzwerks aus Experten auf den Grund gehen will, weiß er, dass der Grundstein für seinen nächsten Roman gelegt ist. Seine Hochzeitsreise inspirierte ihn zu dieser Geschichte – mit dem Wohnmobil blieb das Paar im französischen Nirgendwo liegen und saß tagelang fest. Arno Strobel engagiert sich für den Opferschutz und ist Förderer des Weißen Rings. Er lebt als freier Autor in der Nähe von Trier. Eintrittskarten sind zum Preis von 17,50 Euro im Ticketverkauf im Rathaus, Minoritenstraße 2-6, beim Reisebüro Tonnaer, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich. Reservierungswünsche nimmt das Kulturamt telefonisch unter 02102/550-4104 und -4105 entgegen. westticket.de

(RP)