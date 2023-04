Start in die Veranstaltungssaison Automeile stellt aktuelle Trends vor

Zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte will der City-Kauf die Automeile nutzen, um auch auf andere Formen der Mobilität aufmerksam zu machen. So ist erstmalig Ratingen Nachhaltig – der Verein für nachhaltige Entwicklung in Ratingen – mit dabei und präsentiert im Arkadenhof seine Lastenräder und stellt neue Ansätze der Mobilität vor. Die Ratinger Lastenräder (LaRa) gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. An derzeit zwei Standorten (Bahnhof Ost und Fijnwerk im Arkadenhof) können sie für bis zu vier Tage ausgeliehen werden.