Anwohner resignieren Berliner Platz wird zur Rennstrecke

Katja Metz ist seit rund vier Jahren als Bezirksbeamtin im Stadtteil unterwegs. Früher, so stellt sie fest, hätten sich ein paar vereinzelte Unverbesserliche auf den Berliner Platz verirrt. „Wir verzeichnen seit einigen Monaten ein deutlich steigendes Ausmaß.“ Besonders am späten Nachmittag und in den Abendstunden queren Autofahrer den Platz. „Mal eben kurz vor der Bäckerei oder dem Kiosk anhalten, Brötchen oder Kaffee holen, sind an der Tagesordnung“, so Metz.