Ratingen: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Ratingen Ein 39-Jähriger missachtet die Haltezeichen bei einer Polizeiaktion und gibt Gas.

(RP) Am späten Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, führten Einsatzkräfte der Ratinger Polizei gezielte Verkehrskontrollen durch. dafür wurden auf dem Blyth-Valley-Ring fahrende Fahrzeuge aus dem Verkehr gewunken, angehalten und überprüft. So sollte es auch mit einem silbernen Pkw Seat Ibiza geschehen, der unmittelbar hinter einem Linienbus in Richtung Innenstadt fuhr. Dessen Fahrer reagierte auch zunächst scheinbar ordnungsgemäß auf die deutlichen Anhaltezeichen der Polizei. Er verlangsamte seine Geschwindigkeit und lenkte an den Fahrbahnrand. Doch im allerletzten Augenblick gab der Seat-Fahrer plötzlich Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und konnte so auch zunächst entkommen.