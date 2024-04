Antrag per i-Kfz stellen Auto online anmelden und sofort losfahren

Die Ratinger dürften sich noch gut an die Zeiten erinnern, als das An-, Um- oder Abmelden des Autos noch Stunden dauerte, weil sie bei der Zulassungsstelle in Mettmann mit vielen anderen darauf warteten, endlich an der Reihe zu sein. Da war meist ein Urlaubstag fällig. Die Situation besserte sich, als Termine gebucht werden konnten. Nun gibt es einen weiteren Service, der den Ratingern sogar den Weg nach Mettmann erspart.