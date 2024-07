Erheblicher Sachschaden Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und kracht in Galerie in Ratingen

Ratingen · In Ratingen verlor am Montagnachmittag ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in das Gebäude einer Galerie am Wilhelmring. Was bislang bekannt ist.

01.07.2024 , 19:54 Uhr

Am Montagnachmittag (1. Juli 2024) verlor ein Autofahrer am Wilhelmring/Ecke Calor-Emag-Str. die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen das Gebäude einer Galerie. „Nach ersten Erkenntnissen war die Unfallursache ein internistischer Notfall“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am frühen Montagabend. Es habe demnach keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben. Der Unfallfahrer sei in ein Krankenhaus nach Kaiserswerth gekommen. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so der Polizeisprecher. „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“ Erste Hilfe richtig gemacht „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“ „Die Wilhelmstraße musste für rund 25 Minuten gesperrt werden“, sagte der Sprecher. Um 18.20 Uhr sei der Einsatz der Beamten beendet gewesen. Über den genauen Unfallhergang oder die Höhe des Sachschadens konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden an dem Galeriegebäude. Durch den Unfall ist eine der gebogenen Fensterscheiben der Galerie zerborsten. Erst am Sonntag (30. Juni) wurde dort eine Ausstellung eröffnet, die nach einem Tag nun wieder schließen musste. Hier geht es zur Bilderstrecke: Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und kracht in Galerie

