Kreis-Projekt : Auszeichnung für Öko-Profit-Premiere in Ratingen

Ratingen Die Firma Armaturen Vertrieb Alms GmbH (AVA) war eines von neun teilnehmenden Unternehmen im Kreis Mettmann.

Die Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Betriebe bearbeiten in Fachworkshops verschiedene umweltrelevante Themen– vom effizienten Energieeinsatz bis zum rechtskonformen Umgang mit Gefahrstoffen. Jedes Unternehmen wird darüber hinaus individuell beraten. Neben dem praxisnahen fachlichen Input durch Experten stehen vor allem der Erfahrungsaustausch und das voneinander Lernen im Fokus. Bestehende Netzwerke können so vertieft und neue geknüpft werden.

AVA Armaturen Vertrieb Alms GmbH ist das neunte Unternehmen aus Ratingen, das bei Ökoprofit teilnimmt. In den Vorjahren hatten bereits die Fachklinik 360°, der Golfclub Grevenmühle, Cetto, die Druckerei von Ameln, Esprit, KDM Kompostierung, Qits und Tünkers Maschinenbau teilgenommen. Die Firma ist führender Großhändler von Industriearmaturen nach DIN- und ASME-Standard in Europa und bedient seine Kunden aus der Chemie, Petrochemie, aus dem Anlagenbau und der Kraftwerkstechnik.

Vom Ergebnis der Ökoprofit-Teilnahme ist man überzeugt: „Wir sparen jetzt jedes Jahr 17.610 Euro, 39.475 Kilowattstunden, 1,4 Tonnen CO2 und 8,95 Kubikmeter Wasser/Abwasser ein“, berichtet Astrid Alms, zuständig für Unternehmenskommunikation, auf der Abschlussveranstaltung am Dienstag. Dafür wurden beim Armaturen-Vertrieb Alms verschiedene Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel der Einbau von LED-Leuchtmitteln im Lager und der Verwaltung, Umstellung der Getränkeversorgung von PET-Flaschen und Glas-Flaschen auf ein „Grohe Blue“-Wassersystem zur direkten Entnahme von frischem Trinkwasser am Hahn, Senken des Papierverbrauchs um 12 Prozent, Schreddern von altem Verpackungsmaterial zur Herstellung von Füllmaterial oder die Umstellung auf eine Gas-Heizung. Hierfür wurde das Haus mit dem Titel „Beste Maßnahme der Ökoprofit-Staffel 2019“ gekürt. „Der Ökoprofit hat sich bewährt. Daher möchten wir im Nachgang auch am Ökoprofitclub teilnehmen und uns weiterhin über ökologische und ökonomische Themen austauschen“, so Darius Palica, QHSE-Manager bei AVA.