Ausstellung im Museum : Rundgang mit Künstler Ralf Brueck

Das Museum Ratingen zeigt aktuell Werke des Düsseldorfer Fotokünstlers. Der wird die Besucher nun persönlich durch die Ausstellung führen.

Ratingen (RP) Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, zeigt derzeit die Ausstellung „Ralf Brueck. Werkschau“. Am Sonntag, 23. Oktober, wird der Künstler in seiner Soloschau anwesend sein und um 11.30 Uhr einen Rundgang begleiten. Hierbei wird er über seine Fotografie und Videoarbeiten, seine Themen und Motive viel zu erzählen haben.

1966 in Düsseldorf geboren, studierte Brueck ab 1996 an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Fotoklasse von Bernd Becher und seit 2000 bei Thomas Ruff. 2003 erhielt er seinen künstlerischen Abschluss als Meisterschüler und gilt somit als jüngerer Vertreter der „Düsseldorfer Fotoschule“.