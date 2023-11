Kunstbüdchen Lintorf Kunstbüdchen lädt zur Finissage ein

() Vielschichtig ist die Arbeit ´waiting for the bus´ der Düsseldorfer Künstlerin Birgit Jensen im Ratinger Kunstbüdchen. Zunächst einmal sieht der Betrachter eine diagonal aufgebaute riesige Leinwandarbeit der Künstlerin, die viel zu groß für den kleinen Raum ist und irgendwie fehl am Platz zu sein scheint. Die Arbeit zeigt eine Landschaft, unten Schwarz, darüber eine dünne Horizontlinie, ganz weit weg, in Rot-, Orange- und Gelbtöne getaucht, auf die sich der bläulich-schwarze Himmel niederlegt. Vereinzelte weiße Tupfen erwecken die Assoziation von Lichtern, Hinweise auf menschliches Leben? Die fast surreal, geheimnisvoll und unwirtlich anmutende Landschaft scheint in seiner Unendlichkeit in den Tiefen des Büdchens zu verschwinden.