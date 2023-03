Ausstellung in der Sparkasse Kunstaktion: „Mein Platz am Ende des Lebens“

Es spricht allerdings nichts dagegen, sich schon früher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und genau dazu hat die Hospizbewegung im vergangenen Sommer aufgerufen. Unter dem Motto „Mein Platz am Ende des Lebens“ waren Ratinger dazu eingeladen, in einer gemeinsamen Kunstaktion auf dem Kirchplatz St. Peter und Paul Stühle zu gestalten – mit Farbe, mit Gegenständen oder Texten – um verschiedene Sichtweisen auf den Tod, aber auch auf das Leben zu zeigen. Viele Menschen haben teilgenommen – einzeln oder in Gruppen, alte ebenso wie junge: Eine Schule war ebenso beteiligt wie eine Senioreneinrichtung, die Lebenshilfe hat mitgemacht, der Lionsclub, die Karnevalsprinzessinnen und viele weitere auch.