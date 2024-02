Politik in Ratingen Integrationsrat thematisiert die Bezahlkarte

Die nächsten Ausschuss-Sitzungen der Ratsgremien stehen an. So tritt der Integrationsrat am Dienstag, 29. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal im Rathaus, Minoritenstraße 2-6, zusammen. Es gibt unter anderem einen Sachstandbericht der Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus im Kreis Mettmann, zudem wird auf Vorschlag des Vorsitzenden die Einführung der Bezahlkarte thematisiert.