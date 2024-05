Ausflugstipps für die Feiertage Von der Naturbühne bis ins Paradies

Naturbühne Auch wenn die Spielzeit auf der Naturbühne in diesem Jahr ins Wasser fällt, ist sie Pfingstsonntag, 19. Mai, durchaus einen Besuch wert. Denn statt die Biene Maja am Blauen See fliegen zu lassen, bietet Theaterconcept einen Tag der offenen Tür an. Von 12 bis 17 Uhr können kleine und große Fans vorbeischauen.