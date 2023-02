Einkaufen in Ratingen Es ist alles bereit für die Kunden

Ratingen · Zehn Monate lang verwandelte die Edeka-Gruppe den Markt am Sandbach in einen modernen Marktkauf. Am Donnerstag, 2. Februar, ab 9 Uhr öffnen sich die Türen.

01.02.2023, 17:00 Uhr

Marktkauf-Marktleiter Carsten Möller (l.) und sein Stellvertreter Daniel Pieper prüfen, was in den letzten Stunden noch zu tun ist. Foto: Achim Blazy (abz)