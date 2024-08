Neu in Ratingen „Hier steckt viel Liebe drin“

Seit Jahrzehnten beheimatet die Villa an der Kaiserswerther Straße 121 Gastronomie. Nachdem der letzte Wirt aufgab, stand das Haus jedoch eine Weile leer, verfiel zusehends und bot zuletzt wahrlich keinen schönen Anblick. Doch dann führte der Zufall Familie Demark an dem Gebäude vorbei. Und die erkannte in dem geschichtsträchtigen Gebäude Potenzial.