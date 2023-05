Zum 90. Mal im Schlosspark Heltorf Ratinger pilgern zu Marienfeier

Ratingen · Die Nationalsozialisten verboten im Jahr 1933 die Marienfeier im öffentlichen Raum. Wilderich Graf von Spee bot als Ersatz seinen Schlosspark an. So ist es bis heute. Am 18. Mai jährt sich die Feier dort zum 90. Mal.

17.05.2023, 16:06 Uhr

Seit 1933 findet die christliche Marienfeier im Schlosspark Heltorf statt. Das Bild zeigt die Feier im Jahr 1961. Foto: Stadtarchiv Ratingen/Reiner Klöckner/Stadtarchiv

Von Gabriele Hannen

Im Januar 1933 läutete die sogenannte Machtergreifung die unselige Naziherrschaft ein. Und schon im Mai darf die christliche Marienfeier nicht mehr im öffentlichen Raum, stattfinden. Da sprang Wilderich Graf von Spee ein und bot den Christen aus Duisburg, Düsseldorf und Ratingen seinen privaten Schlosspark für die Feier an. Das jährt sich nun zum 90 Mal: Am heutigen Himmelfahrtstag treffen sich Jung und Alt wieder im Schlosspark Heltorf, und zwar um 16 Uhr.