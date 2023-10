Wohnen in Ratingen LEG-Mieter klagen über defekte Aufzüge

Seit neun Monaten kann man die Aufzugsanlage unseres Hochhauses an der Jenaer Straße 14 nicht normal benutzen“, klagt ein Mieter. In dem Haus gibt es, wie in vielen anderen LEG-Häusern auch, einen großen und einen kleinen Aufzug. Der große Fahrstuhl sei regelmäßig außer Betrieb, seltener auch der kleinere, schlimmstenfalls trifft es beide. Im ungünstigsten Fall gilt es, 15 Stockwerke zu erklimmen.