Zu Fuß durch den Kreis Mettmann Auftakt der Neanderland Wanderwoche

Den Wanderfreunden juckt es schon in den Füßen: Nur noch wenige Tage bis zum Auftakt der fünften Neanderland Wanderwoche vom 25. Mai bis 2. Juni. Los geht es am Samstag, 25. Mai, mit dem Wander- und Familienfest am LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen.