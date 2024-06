Unterstützung für die Polizei Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu Autodieben

Gegen 9.30 Uhr stellte eine 32-jährige Frau auf einem Waldparkplatz an der Krummenweger Straße in Lintorf einen Brandausbruch an einem dort abgestellten Mercedes fest. Während sie die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei alarmierte, versuchte sie zunächst selbstständig das Feuer zu löschen, was jedoch misslang. Beamte der Polizei konnten mithilfe eines Feuerlöschers erste Löscharbeiten durchführen, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr abschließend ausgeführt wurden. Ein Schwelbrand an einem weiteren geparkten Auto konnte rechtzeitig gelöscht werden.