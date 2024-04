Geschichte der Elemente Ballettschüler proben für den großen Auftritt

Ratingen · 130 Tänzerinnen im Alter zwischen fünf und 70 Jahren tanzen am 1. Juni in der Ratinger Stadthalle das Stück mit dem Titel „Elemente in Aufruhr.“

27.04.2024 , 11:00 Uhr

Ratinger Ballettschülerinnen (hier beim Aida-Opernspektakel) tanzen in der Stadthalle. Foto: Ballett und mehr/Ballettschule

Das Jahr 2024 ist für die Ratinger Ballettschule „Ballett & mehr…“ ein ereignisreiches Jahr. Ein außergewöhnlicher Auftritt liegt bereits hinter den jungen Tänzern, für den nächsten wird bereits geprobt. Ein Auftritt in einer großen Arena, vor mehr als 6000 Zuschauern und das mit gerade einmal zehn bis dreizehn Jahren? Diese einzigartige Erfahrung konnten 20 Schülerinnen am Karnevalssamstag machen, als sie beim großen AIDA Opern Spektakel im PSD Bank Dome gemeinsam mit Schülerinnen der Ballettschule „Tanzraum Oberhausen“ auf der beeindruckenden Bühne im Düsseldorfer Dome tanzen konnten. Während die erwachsenen Profi-Darsteller als feste Truppe touren, wird für den Kindertanz im ersten Akt an jeder Spielstätte eine örtliche Ballettschule verpflichtet. „Ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut und wollte den Kindern diese tolle Erfahrung unbedingt ermöglichen, auch wenn es für uns natürlich einen großen zusätzlichen Organisations- und Probenaufwand bedeutet hat.“, so Silke Hester, Leiterin der Ballettschule. „Es war jede Mühe wert – die Mädchen haben ihre Sache toll gemacht und wir hatten alle einen einmaligen Abend.“ Und nur wenige Monate später, am 1. Juni folgt die schon lange geplante eigene Ballettschul-Aufführung in der Ratinger Stadthalle. 130 Tänzerinnen im Alter von fünf bis fast 70 Jahre werden auf der Bühne eine Geschichte der Elemente dieser Welt tanzen und die Elemente selbst zu Wort kommen lassen. Ihre Botschaft: „Wir müssen die Welt retten.“ Mit ernster, fröhlicher, klassischer, moderner, alter, neuer, bekannter und weniger bekannter Musik wird eine 90-minütige Show mit viel Freude am Tanz aufgeführt. Und alle Zuschauer haben hinterher auch noch die Chance, bei der im Foyer stattfindenden After-Show-Party bis 23 Uhr mit den Aktiven zu tanzen. Karten zum Preis ab 18 Euro gibt es ab sofort online über Eventim. eventim.de

(RP)