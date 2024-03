An(ge)dacht Auf geht’s zur zweiten Halbzeit

Gerade im Blick auf das heutige gesellschaftliche und politische Klima, im Beobachten einer zunehmend polarisierenden, verletzenden und unversöhnlichen Debattenkultur, sind mir in der letzten Zeit Worte aus der Bergpredigt Jesu neu in den Sinn gekommen, die ich mir und Ihnen als einen möglichen Vorsatz für die „zweite Halbzeit“ anbieten möchte: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden.“ (Mt 7,1-2). Für mich hieße das: Ich versuche auf vorschnelles (Ver-) Urteilen und auf eine penetrante „Besserwisserei“ zu verzichten. Ich halte mich zurück damit, immer und sofort Menschen und ihr Handeln (meist negativ) zu bewerten, sondern versuche, auch deren Perspektive einzunehmen.