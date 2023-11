Die Tingelbahn in Lintorf Ein Zeichen Lintorfer Industriegeschichte

Die Gleise gehören zur Trasse der damaligen „Tingelbahn“, einer Kleinbahn, die von der Hauptgüterstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg abzweigte und quer zu den damals wichtigen Verkehrsachsen Duisburger Straße, Am Löken und Rehhecke verläuft. Sie ist ein bedeutendes Zeitzeichen der Lintorfer Industriegeschichte. Die Ende des 19. Jahrhunderts in Lintorf abgebauten Bodenschätzen gingen damals per Kutschwerk in die Industriebetriebe der Umgebung oder die heimische Töpfereiproduktion. Ab 1874 hatte Lintorf sogar eine eigene Bahnstation für den Abtransport. Vier Jahre später kam eine Drahtseilbahn hinzu. Die für damalige Zeit technische Sensation verband den Bahnhof mit dem Gelände der Zeche Friedrichsglück an der Rehhecke. Nach einer 20-jährigen Betriebszeit wurde sie jedoch zu reparaturanfällig und wurde durch die „Tingelbahn“ ersetzt.