Behindertenbeirat Ratingen : Beiratsgründer treffen Vertreter des Stadtrats

Mit dem Treffen der Selbsthilfegruppe Beiratsgründung zur Einrichtung eines Beirats für Menschen mit Behinderung in Ratingen wurde vor wenigen Tagen ein weiterer Schritt in Richtung Gründung gegangen. Stadtratvertreter waren eingeladen, die Interessenten für eine Beiratsmitarbeit persönlich kennenzulernen. Dabei hatten sich die Fraktionsvertreter Christian Wiglow (SPD), Rainer Vogt (Bürger-Union), Stefan Heins (CDU), Andrea Kornack, Bündnis 90/Die Grünen, mit den Mitgliedern der SHG Beiratsgründung getroffen. Anwesend waren auch Interessierte von Einrichtungen, die Dienste für Menschen mit Behinderungen erbringen, wie die Lebenshilfe und Show!Zeig Stärke.

Im ersten Teil des Treffens wurde noch am Satzungsentwurf gefeilt, den die SHG Beiratsgründung der Stadt vorgelegt hat. Harald Filip, Erster Beigeordneter der Stadt Ratingen und Jörg Saborni, Leiter des Sozialamtes, übermittelten Änderungsvorschläge zum Satzungsentwurf. In der Diskussion einzelner Punkte ist man zusammengekommen und hat gemeinsam konstruktive Lösungen für noch offene Fragen entwickelt. „Die endgültige Satzung kann voraussichtlich noch in diesem Jahr durch den Stadtrat beschlossen werden“, so Christian Wiglow. Im zweiten Teil des Treffens stand persönliches Kennenlernen und Austausch in entspannter Runde im Vordergrund.