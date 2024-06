Einweihung beim Gemeindefest Auch Hösel bekommt einen Bücherschrank

Nach den Bücherschränken in Mitte auf der Oberstraße (2013), auf dem Berliner Platz in Ratingen West (2014) und an der Speestraße in Lintorf (2023) ist dies nun der vierte Bücherschrank der Ratinger Dumeklemmerstiftung der nach den Planungen von Hans-Jürgen Greve, Firma urbanlife e.G. in Köln, erstellt wurde.