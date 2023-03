Unternehmensverband Ratingen Junge Menschen in die Stadt holen

Für eine Stadt wie Ratingen stellt sich aber die Aufgabe, junge Menschen in die Stadt zu holen und auch hier zu halten. Da ist es positiv, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Standort trotz Pandemie auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Wenn jedoch die Zahl der Wohnungen in Ratingen seit rund fünfzehn Jahren bei gut 45.000 dümpelt, muss das ein Warnzeichen sein. Es müssen mehr Wohnungen gebaut werden – und zwar bezahlbare. Da ist es ein Anfang, dass am Bechemer Carré bereits Wohnungen bezogen wurden, die Ratinger Wohnungsbaugesellschaft in Tiefenbroich baut und die Wallhöfe bald bezugsfertig sein werden. Aber es muss noch mehr passieren, zumal nicht mehr zeitgemäßer Wohnraum auch wegfällt.