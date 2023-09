Asiatische Hornisse in Ratingen Ratingens Imker bitten um Hilfe

Die asiatische Hornisse Vespa velutina ist jetzt auch in Ratingen angekommen. Das zeigen zwei gesicherte Meldungen aus Ratingen Mitte der letzten Tage. Die invasive Art kommt bereits in Teilen Baden-Württembergs, Hessens, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalens und im Saarland vor. In all diesen Bundesländern wurde Vespa velutina in diesem Jahr auch in Regionen gesichtet, aus denen im vergangenen Jahr noch keine Meldungen vorlagen – ein klares Zeichen für die Ausbreitung dieser invasiven Art.