Ratingen : ASC verlängert Anmeldezeit für virtuellen „Winterlauf“

Ratingen Seit Mitte Dezember kann man sich über die Homepage des ASC Ratingen West zum Virtuellen Winterlauf 2021 anmelden. Er ersetzt den sonst üblichen Neujahrslauf.

„Aus den Schulen und den Kitas erhielten wir fast flehende Nachrichten, mit der Bitte, die Abläufe zum Winterlauf so zu verändern, dass den Einrichtungen mehr Zeit verbleibt, sich zu organisieren und geschlossen anzumelden“, sagt ASC-Präsident Ludger Abs. „Wir haben uns beim ASC dann sehr schnell „virtuell“ zusammengesetzt, um über mögliche Veränderungen zu sprechen. Klar war, dass wir den Schulen und den Kitas die Vorfreude und den Spaß am Virtuellen Winterlauf auf jeden Fall erhalten wollten und wir nur überlegen mussten, ob wir die Veranstaltung insgesamt, also für alle Teilnehmer, verändern oder nur für die Schulen und die Kitas“, so Abs weiter.