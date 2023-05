Konzert in der Wasserburg Konzert zwischen Emotion und Lässigkeit

(RP) Musik spinnt Fäden durch Zeit und Raum: Geigerin Carlotta Malquori lernte Pianist Andrea D‘Amato am Konservatorium in Rom kennen, bevor sie an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf den Cellisten Matthias Balzat traf. Zusammen gründeten sie das Ares-Trio.