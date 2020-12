Ausbildung in Ratingen : Arbeitgeber organisieren sich im Netzwerk

Ausbildung in Ratingen

Ratingen Ausbilderkreis legt Jahresprogramm vor. Workshops, Kurzvorträge und Seminare informieren bei der Rekrutierung von Fachpersonal und in der Personalentwicklung.

Immer mehr Arbeitgeber aus dem Kreis und insbesondere aus Ratingen werden Mitglied dieses Netzwerkes, das seinen ehemaligen Namen „Düsseldorfer Ausbilderkreis“ geändert hat. „Arbeitgeber schätzen die Unterstützung ihrer Personalpolitik durch den Ausbilderkreis, und das gerade auch in schwierigen Zeiten.“ so Wolfram Brecht, Vorsitzender des Vorstandes.

Der Grund: Das Programm bietet durch aktuelle Workshops, Kurzvorträge, Kurzseminare und Gedanken- und Erfahrungsaustausch Problemlösungen an, und zwar bei der Suche nach geeigneten Methoden bei der Rekrutierung von Fachpersonal und in der Personalentwicklung, nach passenden finanziellen Unterstützungen und nach arbeits- und ausbildungsrechtlichen Updates.

Die Vorstellung eines Jahresprogramms für 2021 steht unter dem neuen Slogan ‚Aus Bildung wird Zukunft‘. Es beginnt im Januar mit „Pitch Training – wie präsentiere ich mich im Pitch (Video)?“ Weitere Themen im Laufe des Jahres sind die Sonderveranstaltung „Fachkraft – das (noch) unbekannte Wesen!?“ in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld, der Workshop „Employer Branding – kennen Sie Ihre Unternehmensstärken?“, und weiterhin ein IT-Thementag über die „Trends der neuen Tools mit Live-Hacking-Moment“. Eine „Bildungspolitische Diskussion im Wahljahr 2021“ mit den Fraktionssprechern des Bundestages können Interessierte am 1. Juni erleben. „Wir wollen den Entscheidungsträgern auf den Zahn fühlen, wie sie die Zukunft der beruflichen Aus- und Weiterbildung sehen und wofür sie sich einsetzen“, so Brecht.