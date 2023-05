Banane als Kunstobjekt Wie eine Banane seit 40 Jahren für Aufregung sorgt

Thomas Baumgärtel ist einer der bedeutendsten deutschen Künstler und der Mitbegründer der German-Urban-Street- und Pop-Art. Als er Mitte der 1980er Jahre seine ersten Bananen an Hauswände gesprüht hat, musste er hierfür sogar mal ins Gefängnis. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, sich auch in Zukunft mit seinen Aktionen am Rande der Legalität zu bewegen. Anlässlich des 750-jährigen Domjubiläums hat er 1998 in einer Blitzaktion eine vier Tonnen schwere Bananenskulptur vor dem Hauptportal des Kölner Doms platziert.