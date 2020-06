Vier neue Angebote : Ratingen App erhält weitere Funktionen

Ab dem Herbst können die Nutzer damit ohne Ticket und Bargeld in den städtischen Parkhäusern parken. Auch die DumeklemmerCard, die als Einkaufsgutschein dient, wird dann digitalisiert.

Was Mit der Ratingen App können die Nutzer nach Pro­duk­ten, Dien­stleis­tern, Restau­rants, Ver­anstal­tun­gen oder Park­möglichkeiten in Ratin­gen suchen.

2. Durch die Einführung eines kontakt-und bargeldlosen Parkens in den städtischen Parkhäusern entfällt künftig das Ticket ziehen und lästige Anstehen am Automaten. Mittels Kennzeichen-Erfassung öffnen sich die Schranken dann automatisch und die Parkgebühren werden am Ende eines Monates bequem per Lastschriftverfahren eingezogen.