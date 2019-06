Vandalismus : Anwohner sorgen sich um ihre Autos

Ratingen Die Polizei hat seit Jahresbeginn dort acht Fälle registriert und ermittelt.

(JoPr) Eine weiteren Fall von Vandalismus meldet RP-Leserin Corinna Scheit von der Minoritenstraße: „Dieses Mal hat es mal wieder unser Auto erwischt, nachdem in den vergangenen Monaten mindestens drei- bis viermal unser Heckscheibenwischer abgerissen wurde. Auch bei anderen Nachbarn haben sich Vorfälle ereignet.“ Sie hat ein Foto vom Auto gemacht: Die Windschutzscheibe ist völlig zertrümmert worden. Es passiere immer gegen 2 Uhr nachts – auch in der Woche, also nicht unbedingt Tage, an denen gefeiert werde. Die Polizei hat seit Jahresbeginn dort acht Fälle registriert und ermittelt.