Segeln : Samstag: Ansegeln am Baldeneysee

Mit Polyvalk-Jollen ist der Ratinger Segelclub auf den friesischen Seen unterwegs. Foto: RP/Ratinger Segelclub

Ratingen/Essen Es geht los mit den Vereinsbooten am Seehof Lanfermannfähre.

(RP) Start in die Saison: Am kommenden Samstag, 27. April, 11 Uhr, findet das Ansegeln des Ratinger Segelclubs auf dem Vereinsgelände Am Seehof Lanfermannfähre 100 statt. Es sind alle Mitglieder und Gäste eingeladen, mit den Vereinsbooten gemeinsam den Saisonstart zu feiern. Für die Gäste wird ein schnuppersegeln auf uRASCY und AQUA ALTA ermöglicht. Anschließend ist bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zu einem geselligen Klön Snack gegeben.

Weitere Aktionen des Ratinger Segelclubs 2019: Für Kinder und Jugendliche wird in einer Kooperation mit weiteren Segelvereinen ein regelmäßiges Segeltraining am Baldeneysee in Essen angeboten. Dabei können auch Anfänger das Segeln erlernen. Das Training für die Optimisten findet jeweils Samstags von 11 bis 14 Uhr statt. Ansprechpartnerin für die Jugend ist Susanne Hilgenstock. Das Kentertrainig mit einem Optimisten im Hallenbad Lintorf wurde schon im Februar erfolgreich durchgeführt. Das ist immer ein Riesenspaß, nicht nur für die Jugendlichen. Auch in dieser Saison steht Vereinsmitgliedern das Kajütboot FRYA in Holland zur Verfügung. Voll ausgestattet für die Nordsee mit Navigation und Seefunkeinrichtung, kann das Boot mit bis zu vier Personen belegt werden.

Das jährliche Vereinsfest ist bereits für den 19. Juni bis 23.Juni 2019 in Sneek (Friesland) geplant. Dann werden wieder Vereinsregatten auf den zur Verfügung gestellten Falk-Jollen durchgeführt. Am letzten Tag erfolgt dann die Übergabe des Wanderpokals an die erfolgreichste Crew.