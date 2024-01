Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg in Ratingen Anmeldungen für das nächste Schuljahr

Das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) an der Minoritenstraße in Ratingen bietet beide Optionen, auch in Kombination. Die Beratungen und Anmeldungen für das kommende Schuljahr beginnen mit dem Tag der Zeugnisausgabe, Freitag, 26. Januar, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr. Am Samstag folgt die Beratung von 10 bis 12 Uhr. In der Woche vom 29. Januar bis zum 2. Februar gilt das Angebot von 13 bis 15 Uhr. Mitzubringen sind die letzten drei Zeugnisse im Original und in Kopie, ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, die Online-Anmeldung mit Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person und gegebenenfalls Praktikumsnachweise.