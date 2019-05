Ratingen : Anlagebetrug in Millionenhöhe

RATINGEN/DÜSSELDORF Mit einer Maschinenattrappe sollen Anleger geködert worden sein.

Seit langem schwelt ein Verfahren gegen eine ehemalige „Verkäufertruppe“, die in den Jahren 2008 bis 2010 vom Gewerbegebiet in Ratingen West aus operierte. Etliche Millionen soll sie mit dem vorbörslichen Aktienverkauf für das Schweizer Start-Up „SwissCell“ eingesammelt haben.

Die Idee dahinter hörte sich aufregend an: Extrem leichte Bauplatten, nach Bienenwabenart aus kunststoffgetränktem Papier und extrem preiswert auf vollautomatischen Maschinen produziert. Damit wollte man nicht weniger als den Bau von Fertighäusern revolutionieren. Zusatz-Gag: Die mobilen Produktionsmaschinen sollten direkt an der Baustelle vorfahren. Per Schnittmuster-Steuerung sollten sich die einzelnen Platten ohne große Nacharbeit gleich zu kompletten Rohbauten zusammensetzen lassen.

Per heftiger und mittlerweile verbotener Telefon-Akquise, mit Hochglanz-Verkaufspräsentationen im großen Stil und generösen Fahrten zur Fabrik nach Kiel wurden 450 Anleger geködert. Mehr als drei Millionen Euro in kleinen Scheinen sollen laut Anklage eingesammelt und an die Schweizer Muttergesellschaft überwiesen worden sein.

Die üblichen Provisionen, die Kosten für die 700-qm-Residenz in Ratingen und die fürstlichen Gehälter waren gleich einbehalten worden. Mit den restlichen Millionen hätte der Bau der Produktionsmaschinen in Kiel anlaufen sollen, alles lief hervorragend – so hatte es zumindest der damalige Geschäftsführer mitgeteilt.