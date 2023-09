Explosion in Ratinger Hochhaus Staatsanwaltschaft Düsseldorf erhebt Anklage wegen versuchten Mordes

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen begaben sich am Tattag eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter sowie sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen des Verdachts auf eine hilflose Person zu der von dem Angeschuldigten bewohnten Wohnung an der Berliner Straße in Ratingen. Da der Wohnungseingang von innen mit zahlreichen Wasserkästen verbarrikadiert war, räumten die Einsatzkräfte diese nach gewaltsamer Öffnung der Tür zur Seite, woraufhin die Polizeibeamten nacheinander die Wohnung betraten.