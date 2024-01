Tragödchen Ratingen Autorin stellt Buch im Tragödchen vor

Im Ratinger Tragödchen geht es am Donnerstag, 1. Februar, aus aktuellem Anlass im Tragödchen ernster zu: Die Ratinger Kleinkunstbühne in der Grütstraße 3-7 (im Buch-Café Peter & Paula) präsentiert Texte und Lieder zum Rechtsradikalismus, AfD und Faschismus. Ab 20 Uhr stellt die Autorin Angelika Rehse ihren Roman „Josses Tal“ vor. 1930 – Der unehelich geborene Josef ist eine Schande für seinen Großvater und bekommt dies täglich zu spüren. Seine Kindheit ist geprägt von Angst und fehlender Nähe. Erst nach einem Umzug erfährt er in einer neuen Nachbarsfamilie Anerkennung und Zuneigung. Da ist vor allem Wilhelm, der ihn fördert und schützt, und Josefs Leben scheint sich endlich zum Guten zu wenden. Doch hinter Wilhelms Freundlichkeit steckt mehr. Der aufstrebende SA-Mann formt Josef zu seinem ergebenen Helfer und benutzt ihn dazu, die Bewohner des Ortes auszuspionieren. Rehse wuchs in einem Umfeld von Heimatvertriebenen auf. Unter dem Eindruck der erzählten und lang verschwiegenen Geschichten der Generation ihrer Eltern, hat sie ihren Roman geschrieben. Charlotte und Bernhard Schultz rezitieren Texte von Wolfgang Borchert und singen Lieder von Rio Reiser, Hannes Wader, Dota Kehr und Wolfgang Niedeckens BAP. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 02102/26095, per E-Mail oder online.