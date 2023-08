Kunst im Leerstand Neue Ausstellung in der Arkadengalerie

Kerstin Schoele führt am Samstag, 9. September, von 11 bis 14 Uhr mit einem Workshop in die Ölmalerei ein. Angelika Bohnen vermittelt am Sonntag, 10. September, von 11 bis 14 Uhr Grundkenntnisse für die Arbeit mit Pastellkreide. Die Workshops sind kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich. Die Stadt Ratingen fördert das Projekt von Pauline Kugler durch das Bürgermitwirkungsbudget.