Bei Razzia festgenommen Haftstrafe wegen Kokainhandels

Einer der Männer kommt aus Ratingen, die Angeklagten waren im März 2022 bei Razzien festgenommen worden. Nach weiteren Hinweisen hatte der Haftrichter kurz darauf die Frau in Untersuchungshaft geschickt. Sie und der zu sechs Jahren und zehn Monaten verurteilte Ratinger waren als Kuriere tätig, zwei Mitangeklagte sollen in regelmäßigen Anständen jeweils ein Kilogramm Kokain in den Niederlanden und in Belgien gekauft haben. Der Angeklagte aus Ratingen soll das Kokain portioniert und für den gewinnbringenden Weiterverkauf verpackt haben.