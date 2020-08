Ratinger Rat : Breitscheid: BU-Fraktion will Bürgerbus ins Rollen bringen

Der Bürgerbus in Heiligenhaus rollt bald wieder. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bürgerbus ist ein Nahverkehrsangebot, das sich in der Regel – gefördert durch die Kommune – auf eine bürgerschaftliche Beteiligung gründet, um Lücken im öffentlichen Personennahverkehr auszugleichen.

Noch ist das Ganze nur eine politische Initiative, während es in der Region längst konkrete mobile Angebote gibt. Die Bürger Union (BU) will bei einem Projekt aufs Tempo drücken – und stellte jetzt in der Ratssitzung folgende Frage: Wann rollen auch in Ratingen die Bürgerbusse? Hintergrund: Die Verwaltung hatte aufgrund eines Antrages der BU, der mit großer Mehrheit im Februar 2019 im Rat beschlossen wurde, zugesagt, ein Bürgerbus-Pilotprojekt für Breitscheid anzubieten. Nun schlummere das Thema im Arbeitskreis ÖPNV vor sich hin, kritisierte BU-Fraktionsvorsitzender Rainer Vogt, der auch Bürgermeisterkandidat ist.

Viele Kommunen in NRW hätten dieses Angebot bereits umgesetzt. Auch in den Kreisstädten Heiligenhaus und Erkrath sei der Bürgerbus längst Realität. „Als dringend notwendigen Beitrag zu Mobilitätsverbesserung und Ergänzung zum ÖPNV sehen wir hier schnelleren Handlungsbedarf“, meinte er. Laut Vogt habe die Verwaltung so im Rat reagiert: Es gebe nicht genügend Mitarbeiter, um dieses wichtige Thema zeitnah abzuarbeiten. Vogt dazu: „Mehr als 200 Stellen in der Verwaltung sind zurzeit unbesetzt.“

